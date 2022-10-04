Ракетний удар по Харкову: прокуратура показала фото наслідків

Внаслідок ракетного удару загинула жінка

Новобаварська окружна прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом нічного обстрілу Харкова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«У ніч на 4 жовтня окупанти нанесли ракетний удар по двох районах Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Загинула жінка, яка працювала там сторожем», – йдеться в повідомленні.

Інша ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі, є руйнування. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу та вилучають чергові докази російської агресії.

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Раніше повідомлялося, що через ракетний удар по Харкову знеструмлена електромережа на залізниці.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.