Окупанти вдарили ракетами по медзакладу на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)

Від обстрілу загинув лікар

Росіяни 3 жовтня вдарили ракетами по лікувальній установі в Куп‘янському районі. Загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра поранена. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

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Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у селі Стрілеча Харківського району медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Під час евакуації рашисти розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинуло четверо медичних працівників, двоє пацієнтів поранені.