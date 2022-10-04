Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)

У Нікополь прилетіло близько 30 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії

Вночі російські загарбники вдарили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків – 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири. Крім того, місто лишилося без води – пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин – без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають.

«Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі», – додав Резніченко.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені.

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Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.