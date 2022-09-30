Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала жахливі наслідки (фото, відео)

Унаслідок обстрілу житлового будинку поранення отримали вісім людей

У ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Миколаєві. Рятувальникам удалося дістати з-під завалів жінку. Про це повідомив заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Знову ракети типу с-300 прилетіли в Миколаїв. Сьогодні близько першої години ночі дві з них потрапили в дев'ятиповерхівку. Через це потрапляння одна жінка опинилася під завалами, а вже близько шести була деблокована нашими рятувальниками. Слава Богу, залишилася жива», – повідомив Тимошенко.

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Усього внаслідок обстрілу житлового будинку поранення отримали вісім людей.

Пізніше Тимошенко додав, що за результатами обстрілу чотири квартири зруйновано повністю, шість зруйновано частково. «Роботи по розчищенню завалів на пошкоджених об'єктах станом на 8:00 на ранок завершено, всіх людей деблоковано», – зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 30 вересня у Миколаєві і за місто пролунало сім вибухів. Окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди. На місці виникла сильна пожежа.