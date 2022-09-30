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Удар по Миколаєву: рятувальники дістали з-під завалів людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Миколаєву: рятувальники дістали з-під завалів людей
На місці падіння ракети в Миколаєві виникла сильна пожежа
фото: скріншот із відео

Поранено вісім мирних жителів Миколаєва

З-під завалів дев’ятиповерхового будинку в Миколаєві, в який влучила російська ракета, рятувальники витягли жінку. Поранено вісім мирних жителів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«ДСНС деблокувала жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жильців», – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що у ніч на 30 вересня у Миколаєві і за місто пролунало сім вибухів. Окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди. На місці виникла сильна пожежа.

Раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, у Миколаєві є влучання в будинок, в області – в об’єкт інфраструктури.

Також у ніч на 30 вересня російські окупанти вдарили ракетою Іскандер по автобусному парку у Дніпрі. Загалом в автопарку згоріло понад 100 автобусів.

Теги: Миколаїв Україна окупанти війна обстріл

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