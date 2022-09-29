Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є жертви
Ворожий снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту
Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогримів потужний вибух. Згодом мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив приліт.
«Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що внаслідок рашистської атаки є жертви. Працюють усі служби. Деталі влада обіцяє повідомити згодом.
Касетні боєприпаси – засоби ураження, різновид контейнера, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.
Касетні конструкції здобули поширення у всіх видах засобів ураження, це і авіабомби і артилерійські снаряди, і реактивні снаряди РСЗВ та головні блоки тактичних ракет. Вони можуть бути використані як для ураження цілі в момент обстрілу, так і дистанційного мінування.
Нагадаємо, що вночі 29 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, застосувавши систему С-300. Внаслідок удару є руйнування.
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