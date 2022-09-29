Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є жертви

Касетні боєприпаси – засоби ураження, різновид контейнера, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.

Касетні конструкції здобули поширення у всіх видах засобів ураження, це і авіабомби і артилерійські снаряди, і реактивні снаряди РСЗВ та головні блоки тактичних ракет. Вони можуть бути використані як для ураження цілі в момент обстрілу, так і дистанційного мінування.