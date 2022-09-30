Дрони-камікадзе атакували Одесу і Миколаїв

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області

Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, у Миколаєві є влучання в будинок, в області – в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

«Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе», – повідомив Тимошенко.

Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.

«В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота», – зазначив він.

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що безпілотник влучив у будівлю в центрі міста.

«Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби», – написав він.

У свою чергу, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибухи між Південноукраїнськом та Вознесенськом.

«1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС. Жертв і поранених на зараз немає», – повідомив він.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.