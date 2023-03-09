Окупанти обстріляли Нікополь: серед поранених є діти

Поранення отримали 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик

Російські загарбники вдарили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Поранено шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

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«Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів із важкої артилерії та «Градів». Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти», – написав він.

Голова області уточнив, що всі постраждалі – з Нікополя. Серед них 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Також поранені три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років. Усі перебувають у стані середньої тяжкості.

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Також у місті пошкоджені 24 приватні будинки. Один із них загорівся, рятувальники загасили пожежу.

Крім того, понівечені сім господарських споруд, побиті 20 сонячних панелей, чотири лінії електропередач і два газогони.

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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини фото: Telegram / Сергій Лисак

Нагадаємо, що завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.