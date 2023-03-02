Ракетна атака по Запоріжжю і нові подробиці катастрофи в Греції: головне за ніч

Окупанти продовжують ракетний терор, чергова трагедія сталася в одному з українських міст

Росіяни вкотре гатили ракетами по території України. Внаслідок влучання практично повністю зруйнована житлова багатоповерхівка в Запоріжжі, є загиблі та поранені. Влада Греції назвала причину катастрофи на залізниці. Тим часом США закликають союзників накласти санкції проти Китаю, якщо той співпрацюватиме з Росією у війні проти України. Ці та інші новини «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних подій ночі проти 2 березня.

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Ракетний терор у Запоріжжі

Росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Нові подробиці катастрофи у Греції

Влада Греції заявила, що найбільша в історії країни залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку. За останніми даними, внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у ніч на 1 березня загинули 43 особи, понад 85 постраждали.

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Пожежа на аргентинській АЕС

Більша частина Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини постраждали внаслідок пожежі, яка зачепила атомну електростанцію Атуча 1 і високовольтну лінію електропередачі. Приблизно 20 млн осіб залишилися без світла. Причини аварії встановлюються.

Арешт вілли російського олігарха

Суд у Франції вперше домігся кримінального арешту нерухомості російського олігарха, який перебуває під санкціями. Арештована на Лазуровому узбережжі вілла оцінюється в приблизно 23 мільйони євро та належить, як вважається, власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову. Тепер майно може бути конфісковано.

Винищувачі від Словаччини

Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. Остаточне рішення про передачу бойових літаків очікується протягом кількох днів або тижнів.

Заклик США до санкційного тиску на Китай

Сполучені Штати Америки повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо той відправить військову допомогу Росії. Передусім, йдеться про країни «Великої сімки».