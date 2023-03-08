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У російській армії зростає невдоволення діями керівництва: Генштаб назвав причини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У російській армії зростає невдоволення діями керівництва: Генштаб назвав причини
Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів
фото: Генштаб

Ворог не припиняє штурму міста Бахмут

Триває 377 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано. Загроза ракетних ударів залишається по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено.  Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині. 

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка  Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне,  Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони більше ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.

В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої «влади» за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил РФ.

Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил РФ.  Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а «тиловики» не згодні йти на смерть.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти намагаються захопити раніше деокуповані села, сподіваючись знайти слабкі місця в обороні України.

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Теги: Костянтинівка Генштаб смерть Миколаїв Авдіївка населення ворог Бахмут Вугледар

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