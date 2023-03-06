Влада Дніпропетровщини закликає цивільних негайно здати зброю

На початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок

Цивільні громадяни на Дніпропетровщині мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, які отримали на початку повномасштабного вторгнення, протягом 10 днів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила «на руках». Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», – зазначив Лисак.

Також повідомляється, що розмінування територій на Дніпропетровщині планують завершити до початку весняних польових робіт.

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Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.