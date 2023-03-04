Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблі

Загинули 68-річний чоловік та 57-річна жінка

У суботу, 4 березня, російські загарбники гатили по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинули дві людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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«Російські окупаційні війська сьогодні здійснили черговий злочин: обстріляли Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслілок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка», – написав він.

Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини фото: Telegram/Микола Лукашук

Внаслідок чергового терористичного акту понівечено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, три господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи. Рятувальники загасили три осередки пожежі.

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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини фото: Telegram/Микола Лукашук

«Окрім цього, армія РФ вгатила по Нікополю: в місті пошкоджено будівлю готелю. Під обстріл потрапила і Марганецька громада. На щастя, люди неушкоджені», – додав Лукашук.

Нагадаємо, що в Запоріжжі рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Так, о 16:30 4 березня під час розбору завалів вилучено тіло ще однієї загиблої жінки. Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, серед них одна дитина.

До слова, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 10 авіаційний ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.