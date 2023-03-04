Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблі
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
фото: Telegram/Микола Лукашук

Загинули 68-річний чоловік та 57-річна жінка

У суботу, 4 березня, російські загарбники гатили по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинули дві людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Російські окупаційні війська сьогодні здійснили черговий злочин: обстріляли Нікопольський район з РСЗВ та важкої артилерії, внаслілок чого в Червоногригорівській громаді загинув 68-річний чоловік та 57-річна жінка», – написав він.

Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
фото: Telegram/Микола Лукашук

Внаслідок чергового терористичного акту понівечено заправку, 11 приватних будинків, п‘ятиповерхівку, три господарські споруди, газогін та електромережі. Також загинули свійські птахи. Рятувальники загасили три осередки пожежі.

Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
фото: Telegram/Микола Лукашук

«Окрім цього, армія РФ вгатила по Нікополю: в місті пошкоджено будівлю готелю. Під обстріл потрапила і Марганецька громада. На щастя, люди неушкоджені», – додав Лукашук.

Нагадаємо, що в Запоріжжі рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Так, о 16:30 4 березня під час розбору завалів вилучено тіло ще однієї загиблої жінки. Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, серед них одна дитина.

До слова, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 10 авіаційний ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. 

Теги: Дніпропетровщина чоловік жінка обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний артист України Іво Бобул на інтерв'ю у блогерки Емми Антонюк
Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
1 березня, 19:25
Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
1 березня, 00:42
П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
2 березня, 11:34

Події в Україні

У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунав вибух
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблі
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблі
Рашисти вперше втратили рідкісну машину для мінування: потрапила під дрон із бомбами
Рашисти вперше втратили рідкісну машину для мінування: потрапила під дрон із бомбами
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні
Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні
Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь
Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
СБУ навчилася проводити операції світового рівня
11K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
9048
Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці
9027
Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву
7517
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
7198
Відома блогерка отримала медаль від розвідки: соцмережі обурені (фото)

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту