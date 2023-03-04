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Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальник продовжують діставати тіла з-під завалів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальник продовжують діставати тіла з-під завалів
Рятувальна операція в Запоріжжі триває
фото: ДСНС України

Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, з них одна дитина

У Запоріжжі рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки.

Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальник продовжують діставати тіла з-під завалів фото 1

Так, 4 березня о 16:30 під час розбору завалів вилучено тіло загиблої жінки. Про це інформує ДСНС.

Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальник продовжують діставати тіла з-під завалів фото 2

Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, з них одна дитина.

Раніше у Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальник витягли кицю Лізу.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

Також з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі деблокували 10 тіл загиблих.

 Уночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Теги: рятувальники дитина Запоріжжя

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