Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальник продовжують діставати тіла з-під завалів

Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, з них одна дитина

У Запоріжжі рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки.

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Так, 4 березня о 16:30 під час розбору завалів вилучено тіло загиблої жінки. Про це інформує ДСНС.

Усього деблоковано тіла 11 загиблих осіб, з них одна дитина.

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Раніше у Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальник витягли кицю Лізу.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

Також з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі деблокували 10 тіл загиблих.

Уночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

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Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.