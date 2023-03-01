Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист

Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі

glavcom.ua
Народний артист України Іво Бобул на інтерв'ю у блогерки Емми Антонюк
скріншот з відео

В Україні, окрім усіх інших жахливих вад суспільства буйно процвітає «ейджизм»

Кофлікт Іво Бобула з молодою журналісткою можна розглядати в різних аспектах – і він буде виглядати абсолютно по різному.

Перше, що хочеться сказати – суттєво змінились принципи журналістики. Раніше на факультетах журналістики існував такий важливий предмет як «Основи журналістської етики», Так от, якщо коротко, то ці принципи забороняють журналісту робити об'єктом своїх насмішок чи кепкувань – фізичні чи психічні вади людини, дефекти її мови, її вік, її національність, колір шкіри, релігійні переконання чи сексуальну орієнтацію.

Ні, я не натякаю, що у шановного колеги Іво Бобула є якісь вади – навпроти, він талановитий, красивий, самодостатній чоловік. Але, як кажуть, з непростим характером. Колеги знають його жорсткість і особливу манеру спілкування, але ніхто й ніколи не ображався на нього, а тим більше не пробував конфліктувати з ним. Бо кожен з нас не без гріха – у кожного свої прибамбаси, як кажуть у музичній тусовці.

Тож журналіст, який обирає собі об'єкт для спілкування, має хоча б елементарно знати характер артиста, знайти певний алгоритм розмови, а не мати одну-єдину модель спілкування з усіма. Бо це відноситься до фахових рис цієї професії. Мені здається, Іво є за що поважати – і якщо журналістка зважилася на спілкування з ним, то мала би врахувати манеру спілкування цього артиста.

Інша справа, коли журналіст навмисно прагне провокації, бо скандал в ефірі чи перед телекамерами це той прийом, який часто приносить популярність, – хоча й дуже сумнівну. З цього погляду Іво – ідеальний об'єкт. Він не буде віджартовуватися чи переводити стрілки на іншу тему, не пробачить також неповаги чи навіть легкої іронії по відношенню до себе...

Може це й потрібно було Еммі, журналістці з шармом тендітної дівчинки-підлітка, якій схотілося трохи потролити метра естради. Може розраховувала, що її своєрідний шарм вплине на артиста. І він таки вплинув – «сонечко» це дуже лагідне, хоча й трохи фамільярне звертання до журналістки легко зрозуміти. Очевидно, вона в своєму інтерв'ю дещо порушила ті психологічні межі, які маестро встановив для себе – і не дозволяє нікому їх переступати. Так, він має на це право – хочете спілкуватись, приймайте мої правила гри, або відчепіться.

Інша справа – це те соціально-культурне тло, на якому ми сьогодні існуємо. Його особливість у тому, що у нас в Україні, окрім усіх інших жахливих вад суспільства буйно процвітає «ейджизм». Дискримінація в ефірі артистів за віком, якесь зневажливо-зверхнє ставлення до всього попереднього творчого покоління. Як нас не обзивають у кулуарах «Динозаври», «Мастодонти», «Старпери», «Нафталін»... Але крім усього іншого, це говорить про моральне обличчя молодого покоління, якому не заклали елементарних норм спілкування. Це багатьох дратує і ображає.

Але існує і значно вищий тип зневаги, він закладається через сучасне телебачення. Ніколи не забуду той випуск «95 кварталу», куди запросили нашого дуже відомого артиста. Протягом усього епізоду його намагалися тролити і розігрувати, хоча він робив вигляд, що не розуміє цього. Але фінал того сценічного номеру мене вразив. Остання репліка була така: «Давайте подякуємо метру, що знайшов час відвідати наше шоу – між візитами до уролога і проктолога...»

Хіба ще в якійсь країні можливі такі жарти?! Це ж елементарна публічна образа честі та гідності – при хорошому адвокаті – можна було б отримати солідну компенсацію за моральну шкоду й покарати жартунів... І я б це зробив. Але це був не я.

Отож, для того аби зрозуміти, що відчувають деякі артисти, які ще повні творчих сил, але відставлені вбік, бо є зовсім інша когорта молодших і гарячіших. І далеко не всі з них кращі і професійніші за попередників, декому було б варто повчитися у старших колег. Але, на жаль, такі у нас сьогодні телеканали, їх власники і топ-менеджери – їм не до культурних питань. Бо потрібно заробляти бабло і готувати нових «агентів впливу» і «лідерів суспільного інтересу». Які будуть допомагати вести «піпл» у потрібному напрямку.

Ну й ще не варто виключати одну версію. Не зважаючи на отаку інформаційну ізоляцію цілого покоління, деякі артисти продовжують активно гастролювати, причому не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Але ж так хочеться декому зачистити культурний простір під себе, витіснити, видавити останніх «метрів», щоб остаточно запанувати не лише в ефірі, а й на сценічних майданчиках.

Тож коли ви вчергове зіткнетесь із подібною ситуацією, коли так захочеться перемити чиїсь кісточки чи пнути ногою когось із старших, згадайте ці слова. Це все так сумно...

І хіба справа в одному Іво?

Читайте також: Іво Бобул вийшов на зв'язок після скандального інтерв'ю, з якого втік
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іво Бобул телебачення скандал чоловік журналіст дискримінація правила жінка модель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадонна: Я ніколи не вибачалася ні за творчий вибір, ні за те, як виглядаю чи одягаюсь.
Мадонна лайкою відповіла на скандал зі своїм обличчям на «Греммі»
8 лютого, 12:02
Скріншот відео
Гурт, що прославився відьмацьким хітом «Враже», презентував нову пісню: через годину її заборонили
25 лютого, 12:16
У музикантів вимагали не лише гроші, а і права на їх пісні
Поки «Антитіла» воювали на фронті, їх хотіли позбавити мільйонів гривень
9 лютого, 11:32
Відносини між США та КНДР загострюються: можлива війна
Конфлікт між США та Китаєм: як нові скандали вплинуть на війну в Україні
7 лютого, 17:26
У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина
У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина
14 лютого, 16:26
Херсон, пошкоджений обстрілами РФ будинок у мікрорайоні Острів
Росіяни посилюють угруповання на Луганщині та обстрілюють Херсонщину: ситуація в регіонах
12 лютого, 09:52
Олександр Кубраков
Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ
24 лютого, 11:02
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
21 лютого, 10:23
Повідомляють, що поранений силовик зараз у важкому стані
У Санкт-Петербурзі невідомий вистрілив в ОМОНівця
24 лютого, 13:34

Анатолій Матвійчук

Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
Скандал у ефірі. Проблема не лише в Іво Бобулі
Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Українці, не станьте нацією вандалів
Українці, не станьте нацією вандалів
Загадкова душа клептоманів
Загадкова душа клептоманів
Апофігей безкультур'я – нова реальність на радіо
Апофігей безкультур'я – нова реальність на радіо
Живи, українська культуро!
Живи, українська культуро!

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
25K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
14K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
13K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
9648
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
9626
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту