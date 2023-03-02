Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)

Наразі на місці події працюють слідчі

У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок російського удару по будинку. Наразі відомо про чотирьох загиблих. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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«За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, попередньо ракета ЗРК С-300 влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування. «Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців», – додали правоохоронці.

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Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.