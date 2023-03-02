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Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти
фото: Офіс Генпрокурора

Наразі на місці події працюють слідчі

У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок російського удару по будинку. Наразі відомо про чотирьох загиблих. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, попередньо ракета ЗРК С-300 влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування. «Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців», – додали правоохоронці.

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Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.

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Теги: Запоріжжя росіяни ракета жінка розслідування рятувальники прокурор обстріл прокуратура дитина

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