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  4. Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)

    Рашисти вдарили по 16 населених пунктах області&nbsp; - Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Рашисти вдарили по 16 населених пунктах області 
    фото: Нацполіція

    Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів

    Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атаки є поранені серед цивільних. Про це повідомляє пресслужба Нацполціії області.

    «Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка, Залізне, Торецьк, Миколаївка, смт Курдюмівка, Петрівка, Південне, селах Галицинівка, Іванград, Лисівка, Новомиколаївка, Павлівка, Суха Балка», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що окупанти застосували проти мирного населення авіабомби, ракети, некеровані авіаційні ракети, артилерію, РСЗВ «Ураган» і «Град». Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів: 32 житлових будинки, теплицю, ангар і трактор, лінії електропередач.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Торецьк Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Донеччину некерованими ракетами: є поранені (фото)