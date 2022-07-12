Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів

Росіяни за добу завдали вісім ударів по мирному населенню Донеччини із застосуванням артилерії, танків та ракет. Вбили та поранили мешканців. Про це повідомляє Нацполіція області.

Під вогнем ворога перебували міста Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка, Опитне. Загалом руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: дев'ять житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.