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  4. Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
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    Події в Україні

    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

    Наслідки рашистської атаки на Донеччину&nbsp; - Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Наслідки рашистської атаки на Донеччину 
    фото: Нацполіція

    Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти

    За добу російські загарбники 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «Окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Росіяни били по житловим кварталам з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган». Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське», – йдеться в повідомленні.

    Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Нью-Йорк Донеччина Авдіївка Україна поліція окупація #stoprussia
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    Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)