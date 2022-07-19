Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

За добу російські загарбники 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Росіяни били по житловим кварталам з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган». Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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