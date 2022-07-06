Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)

На полицях магазинів Донеччини продукти практично відсутні

У магазинах на Донеччині порожніють прилавки. Про це свідчать фото очевидців, які побували в місцевих крамницях.

«Якщо вам сьогодні погано в Києві або Львові, гляньте на кілька фоток з АТБ у Покровську Донецької області. І це ще далеко не передова. Але полиці там пусті. Подякуйте Богові за хороше й сите життя», – підписав фото волонтер Андрій Юхименко.

Тим часом ціни на продукти та господарські товари в окупованому Маріуполі виросли в кілька разів.

До слова, ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація.

Тим часом у Києві підскочили ціни на цукор.