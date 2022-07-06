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  4. Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)
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    Суспільство

    Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)

    Полиці магазинів на Донеччині майже пусті - Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)
    Полиці магазинів на Донеччині майже пусті
    фото:facebook / Андрей Юхименко

    На полицях магазинів Донеччини продукти практично відсутні

    У магазинах на Донеччині порожніють прилавки. Про це свідчать фото очевидців, які побували в місцевих крамницях.

    «Якщо вам сьогодні погано в Києві або Львові, гляньте на кілька фоток з АТБ у Покровську Донецької області. І це ще далеко не передова. Але полиці там пусті. Подякуйте Богові за хороше й сите життя», – підписав фото волонтер Андрій Юхименко.

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    Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)
    Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)

    Тим часом ціни на продукти та господарські товари в окупованому Маріуполі виросли в кілька разів.

    До слова, ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація.

    Тим часом у Києві підскочили ціни на цукор.

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    Теги: росія окупанти війна волонтер Донеччина продукти ціни Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: волонтер показав полиці в АТБ (фото)