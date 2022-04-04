Окупанти обстріляли Харків та передмістя. Є поранені діти

В результаті обстрілу російськими окупантами в Харкові четверо загиблих і 30 постраждалих

В результаті обстрілу російськими окупантами в Харкові четверо загиблих і 30 постраждалих

Російські військові не погоджують гуманітарних коридорів на Харківщині

За добу російські військові 17 разів обстрілювали Харків та передмістя – Салтівку, П’ятихатки, Дергачі. Серед 34 поранених є троє дітей у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На Ізюмському напрямку стримують окупантів, йдуть активні бої.

«Наші Збройні сили тримають оборону, фактично не дозволяючи ворогу піти великими, потужними силами до Луганської та Донецької областей. Ворог втрачає там щодня досить великі сили», – повідомив Синєгубов.

Також російські військові не погоджують гуманітарних коридорів на Харківщині. Продукти намагаються передавати через волонтерів.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко попередив про ймовірне погіршення ситуації в області та закликав мирних мешканців тимчасово виїхати з регіону.