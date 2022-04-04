Ситуація погіршується. Очільник Донеччини закликає людей виїхати з області

Раніше Кириленко радив залишити домівки лише жителям на лінії фронту

Зміна військової стратегії Росії загрожує усім цивільним, які проживають в Донецькій області

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко попередив про ймовірне погіршення ситуації в області та закликав мирних мешканців тимчасово виїхати з регіону. Про це він заявив під час телемарафону.

Вимушена зміна цілей війни Росії проти України та очевидне перегрупування військ дозволяє стверджувати, що в Донецькій та Луганській областях ситуація незабаром стане значно гіршою.

«Не тільки поблизу лінії розмежування, але всьому населенню ми рекомендуємо виїхати. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони їхатимуть. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів», – наголосив Павло Кириленко.

Важливо й те, що правовий режим військового стану дозволяє військовій адміністрації примусово переселення людей. Відсутність цивільних у зоні бойових дій значно полегшує оборонну операцію для українських військових.

«Але ми ж не перетворюватимемося на окупанта. Більше ефективно коли населення має розуміння. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися», – завірив голова Донецької ОВА.

Напередодні Кириленко закликав усіх, чиї міста опинилися на лінії фронту, евакуюватися у безпечне місце.

Також очільник Донеччини розповів про телефонні дзвінки від окупантів.



