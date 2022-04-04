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    Ситуація погіршується. Очільник Донеччини закликає людей виїхати з області

    Раніше Кириленко радив залишити домівки лише жителям на лінії фронту&nbsp; - Ситуація погіршується. Очільник Донеччини закликає людей виїхати з області
    Раніше Кириленко радив залишити домівки лише жителям на лінії фронту 
    фото: Нацполіція

    Зміна військової стратегії Росії загрожує усім цивільним, які проживають в Донецькій області

    Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко попередив про ймовірне погіршення ситуації в області та закликав мирних мешканців тимчасово виїхати з регіону. Про це він заявив під час телемарафону.

    Вимушена зміна цілей війни Росії проти України та очевидне перегрупування військ дозволяє стверджувати, що в Донецькій та Луганській областях ситуація незабаром стане значно гіршою.

    «Не тільки поблизу лінії розмежування, але всьому населенню ми рекомендуємо виїхати. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони їхатимуть. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів», – наголосив Павло Кириленко.

    Важливо й те, що правовий режим військового стану дозволяє військовій адміністрації примусово переселення людей. Відсутність цивільних у зоні бойових дій значно полегшує оборонну операцію для українських військових.

    «Але ми ж не перетворюватимемося на окупанта. Більше ефективно коли населення має розуміння. Ми зробимо все, щоб людям було куди повертатися», – завірив голова Донецької ОВА.

    Напередодні Кириленко закликав усіх, чиї міста опинилися на лінії фронту, евакуюватися у безпечне місце.

    Також очільник Донеччини розповів про телефонні дзвінки від окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація евакуація #stoprussia
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    Ситуація погіршується. Очільник Донеччини закликає людей виїхати з області