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    Війна вщент обвалила ринок нових авто – Укравтопром

    Автомобілем березня 2022 року став компактний кросовер Renault Duster - Війна вщент обвалила ринок нових авто – Укравтопром
    Автомобілем березня 2022 року став компактний кросовер Renault Duster
    фото з відкритих джерел

    Березневі реалізації нових машин впали у 16,5 разів

    За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано всього 546 нових легкових авто.Про це повідомляє Укравтопром.

    У порівнянні з «ковідним», але мирним 2021 роком, березневі реалізації нових машин впали у 16,5 разів. Слід зазначити, що до цієї статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами нашим захисникам.

    Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі:

    • марки Renault – 108 од.;
    • на другому місці Toyota, в заліку якої 88 нових авто;
    • третій результат у Skoda – 37 автівок;
    • на четвертому місці Mitsubishi з 32 реєстраціями;
    • замикає п’ятірку березня Citroën – 29 од.

    Автомобілем березня 2022 року став компактний кросовер Renault Duster. Впродовж місяця автомобілі цієї моделі отримали 81 реєстраційний номер.

    Всього, за перший квартал поточного року, українці придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
    Теги: росія окупанти війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Війна вщент обвалила ринок нових авто – Укравтопром