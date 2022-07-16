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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли село на Черкащині

    Дві рашистські ракети прилетіли у село на Чигириншині - Окупанти обстріляли село на Черкащині
    Дві рашистські ракети прилетіли у село на Чигириншині
    фото: provce.ck.ua

    Російські ракети знищили сільськогосподарську техніку

    Під час всеукраїнської повітряної тривоги рашистські окупанти завдали удару по одному із сіл Черкаської області. Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

    За словами Табурця, ракети прилетіли у населений пункт Чигиринської територіальної громади. Усього мали місце два вибухи.

    «Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники», – зазначив голова обласної адміністрації.

    Він наголосив, що, за попередньою інформацією, жертв серед людей немає.

    Натомість окупанти знищили сільгосптехніку, а також завдали шкоди нечисленному поголів’ю худоби.

    Нагадаємо, станом на 17:00 по всій території України, окрім окупованого Криму та Херсонщини була оголошена повітряна тривога.

    Пізніше стало відомо про вибухи у Черкаській області.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Черкащина село окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли село на Черкащині