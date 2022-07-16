Окупанти обстріляли село на Черкащині

Дві рашистські ракети прилетіли у село на Чигириншині

Російські ракети знищили сільськогосподарську техніку

Під час всеукраїнської повітряної тривоги рашистські окупанти завдали удару по одному із сіл Черкаської області. Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами Табурця, ракети прилетіли у населений пункт Чигиринської територіальної громади. Усього мали місце два вибухи.

«Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники», – зазначив голова обласної адміністрації.

Він наголосив, що, за попередньою інформацією, жертв серед людей немає.

Натомість окупанти знищили сільгосптехніку, а також завдали шкоди нечисленному поголів’ю худоби.

Нагадаємо, станом на 17:00 по всій території України, окрім окупованого Криму та Херсонщини була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо про вибухи у Черкаській області.