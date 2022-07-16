Повітряна тривога по всій Україні. Мер Івано-Франківська застеріг про масовий ракетний обстріл

Повітряної тривоги немає лише в окупованому Криму та Херсонщині

У суботу близько 17:00 по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це стало відомо з сайту alerts.in.ua

Станом на 16:55 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщині, більша частина якої також окупована росіянами.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати своєю безпекою та прямувати до укриття.

Також 24 канал повідомивпро вибухи у Черкаській області. Місцеві жителі бачать у небі дим. Однак офіційних коментарів від влади немає.