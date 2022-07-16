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    Події в Україні

    Повітряна тривога по всій Україні. Мер Івано-Франківська застеріг про масовий ракетний обстріл

    Повітряна тривога по всій Україні. Мер Івано-Франківська застеріг про масовий ракетний обстріл
    фото з відкритих джерел

    Повітряної тривоги немає лише в окупованому Криму та Херсонщині

    У суботу близько 17:00 по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це стало відомо з сайту alerts.in.ua

    Станом на 16:55 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщині, більша частина якої також окупована росіянами.

    Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати своєю безпекою та прямувати до укриття.

    Також 24 канал повідомивпро вибухи у Черкаській області. Місцеві жителі бачать у небі дим. Однак офіційних коментарів від влади немає.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Руслан Марцінків окупація #stoprussia
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    Повітряна тривога по всій Україні. Мер Івано-Франківська застеріг про масовий ракетний обстріл