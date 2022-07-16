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    Події в Україні

    В Черкаській області пролунали вибухи

    В Черкаській області пролунали вибухи
    фото з відкритих джерел

    У регіоні піднімається дим після прильотів

    У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

    Наразі на Черкащині піднімається дим після прильотів. Попередньо рашисти випустили дві ракети по регіону. У селах області люди повідомляють про гул та шум в небі.

    Мешканців закликають залишатися в укриттях.

    Нагадаємо, станом на 17:00 по всій території України, окрім окупованого Криму та Херсонщини оголошена повітряна тривога.

    Як раніше повідомлялося, через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    В Черкаській області пролунали вибухи