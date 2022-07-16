В Черкаській області пролунали вибухи
У регіоні піднімається дим після прильотів
У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Наразі на Черкащині піднімається дим після прильотів. Попередньо рашисти випустили дві ракети по регіону. У селах області люди повідомляють про гул та шум в небі.
Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо, станом на 17:00 по всій території України, окрім окупованого Криму та Херсонщини оголошена повітряна тривога.
Як раніше повідомлялося, через ракетний удар обмежено рух транспорту на черкаській дамбі.