Ракетний удар по Черкасах: суд заарештував чоловіка, що злив РФ координати мосту

Ракета влучила у міст через Дніпро в Черкасах

Черкащанин за виногороду надсилав ФСБ Росії секретну інформацію

Жителя Черкас, який надав російським окупантам інформацію про розташування блокпостів та координати мосту через Дніпро, взято під варту. Про це йдеться в рішення суду, повідомляє видання «Про все».

1 червня зловмисник сфотографував об’єкти та надіслав куратору із ФСБ Росії.

«Діючи на виконання завдання представника ФСБ РФ, зібрав і в період часу з 10:24 по 10:46, з використанням власного мобільного телефону, надіслав на номер, яким користується представник ФСБ РФ, зібрану інформацію про розташування блокпосту на виїзді з Черкас в напрямку Золотоноші, міст через Дніпро, блокпост в Благодатному, військову частину, надіславши при цьому відеофайли із зображенням вказаних об`єктів, фотозображення з позначенням цих об`єктів на карті та точними координатами місцезнаходження військової частини», – повідомляється в ухвалі суду.

Отримати за це винагороду чоловік не встиг. Його затримали працівники СБУ.

Водночас черкащанин отримував винагороду від ворога раніше. Зокрема, наприкінці травня зловмисник переслав координати розташування ГУНП та інших об’єктів та отримав на картку 2 тис. грн. Згодом йому заплатили ще 4 тис. грн. за інформацію про розташування виправної колонії та будівлі СБУ.

Під час обрання міри запобіжного заходу чоловік просився під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура заперечувала проти цього. Зазначається, що підозрюваний має родичів у Росії та негативно ставиться до України й українців.

Черкащанина звинувачують у держзраді. Суд ухвалив помістити його під варту до 30 липня.

Чи став ракетний удар по мосту 26 червня наслідком передачі інформації саме цим чоловіком, у СБУ поки не кажуть. Остаточно це має з’ясувати слідство.

Нагадаємо, 26 червня рашисти вдарили двома ракетами по Черкаській області. Одна з ракет влучила у міст через Дніпро.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Загинув співробітник залізничної колії. Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою.