Обстріл Черкащини: Арестович повідомив, куди цілили рашисти

Радник глави Офісу президента не повідомив, наскільки сильні пошкодження

Під час обстрілу Черкащини, одна з ракет влучила у міст через Дніпро. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише Reuters.

Він не повідомив, наскільки сильні пошкодження мосту. «Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід», – зазначив Арестович.

За його словами, обстріл означає, що постачання Україні зброї створює проблеми для окупантів.

Також стало відомо, що унаслідок удару росіян по околицях Черкас загинув співробітник залізничної колії. Про це повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець 24 каналу. «Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою», – заявив Табурець.

Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили двома ракетами по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Додамо, що про вибухи в Черкасах стало відомо близько 12 години.

Нагадаємо, що сьогодні рашисти також обстріляли Київ. В житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму.