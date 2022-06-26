У Черкасах пролунали вибухи
В області оголошена повітряна тривога
У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram.
«В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо», – зазначив він.
Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про два вибухи в районі Черкас.
В облдержадміністрації закликають людей залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео
«Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!», – написав Табурець.
Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:53 вона досі триває.
Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.
Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.
Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.
За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.