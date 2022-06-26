У Черкасах пролунали вибухи

На Черкащині пролунали два вибухи

В області оголошена повітряна тривога

У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram.

«В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо», – зазначив він.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про два вибухи в районі Черкас.

В облдержадміністрації закликають людей залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео

«Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!», – написав Табурець.

Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:53 вона досі триває.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.