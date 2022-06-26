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    У Черкасах пролунали вибухи

    На Черкащині пролунали два вибухи - У Черкасах пролунали вибухи
    На Черкащині пролунали два вибухи
    фото з відкритих джерел

    В області оголошена повітряна тривога

    У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram.

    «В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо», – зазначив він.

    Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про два вибухи в районі Черкас.

    В облдержадміністрації закликають людей залишатися в укриттях та не публікувати фото і відео

    «Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!», – написав Табурець.

    Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:53 вона досі триває.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Черкащина ракета окупація Олександр Скічко #stoprussia
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    У Черкасах пролунали вибухи