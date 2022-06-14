З’явилося відео мародерства рашистів на Сумщині

Спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці

Служба безпеки України опублікувала відео мародерства російських військ на Сумщині.

«Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але «пам’ять» про них збереглася на відео», – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці.

«І поки керівництво РФ вигадує нісенітниці про «другу армію світу» та «аналогов нєт», усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів», – зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці розпочали уже тисячі кримінальних проваджень щодо фактів мародерства. Йдеться як про дії окупаційних військ, так і про злочини цивільних осіб.