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    Події в Україні

    З’явилося відео мародерства рашистів на Сумщині

    З’явилося відео мародерства рашистів на Сумщині
    скрін з відео

    Спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці

    Служба безпеки України опублікувала відео мародерства російських військ на Сумщині.

    «Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але «пам’ять» про них збереглася на відео», – йдеться в повідомленні.

    На відео видно, як спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці.

    «І поки керівництво РФ вигадує нісенітниці про «другу армію світу» та «аналогов нєт», усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів», – зазначили в СБУ.

    Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці розпочали уже тисячі кримінальних проваджень щодо фактів мародерства. Йдеться як про дії окупаційних військ, так і про злочини цивільних осіб.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    З’явилося відео мародерства рашистів на Сумщині