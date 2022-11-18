Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці

Окупанти вивезли все медичне обладнання лікарні

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Так, у Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Російські окупанти вивезли все медичне обладнання та машини швидкої допомоги у напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Крім того, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

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Нагадаємо, днями російські загарбники повідомили, що під наступом ЗСУ окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки.

В інтерв’ю «Главкому» мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що у місті є низка важливих господарчих споруд, які окупанти утримуватимуть всіма силами задля шантажу України.

Із 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.