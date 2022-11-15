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Окупанти повідомили, що їхня «адміністрація» втекла з Нової Каховки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти повідомили, що їхня «адміністрація» втекла з Нової Каховки
Рашисти втікають з Нової Каховки
фото ілюстративне

Рашисти втікають через активний наступ ЗСУ 

Російські загарбники повідомили, що під наступом ЗСУ окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки, що на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська. Як повідомлялося, окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників. 

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: влада Дніпро звільнення Міноборони місто розвідка Херсон окупанти

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