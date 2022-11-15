Окупанти повідомили, що їхня «адміністрація» втекла з Нової Каховки

Рашисти втікають через активний наступ ЗСУ

Російські загарбники повідомили, що під наступом ЗСУ окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки, що на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Співробітники адміністрації Нової Каховки через постійні обстріли ЗСУ залишили місто і передислокувалися в безпечні райони області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська. Як повідомлялося, окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників.

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Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.