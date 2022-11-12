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Мер окупованої Нової Каховки розповів, скільки мешканців депортовано до Росії

Юрій Борщ
glavcom.ua
Мер окупованої Нової Каховки розповів, скільки мешканців депортовано до Росії
Під видом евакуації окупанти депортували жителів Нової Каховки
фото з відкритих джерел

«Загальна кількість тих, хто  «евакуювався» до Росії, невелика – 700-800 осіб

З 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російської окупацією, залишилось 12-15 тис. мешканців, розповів інтерв’ю «Главкому» мер міста Володимир Коваленко.

За його словами, люди виїжджали за кількома напрямками до різних країн, але переважна більшість новокаховців перебуває на підконтрольній Україні території.

«Хтось поїхав на підконтрольну Україні територію – через Миколаїв, Василівку. Хтось виїжджав організовано автобусами – через Крим потім в балтійські країни, Польщу, Німеччину, Чехію, Хорватію. Немало наших є у Грузії, Туреччині, багато поверталися в Україну. Є частина, які виїжджають на Арабатську стрілку, або населені пункти, віддалені від Дніпра. Але переважна більшість перебуває на підконтрольній Україні території», – розповів Коваленко.

Також він повідомив, куди російські загарбники переправляють українців з окупованого міста.

«Ті, що свідомо виїхали, наразі є в Краснодарському краї, Ставропольському краї, частково в Криму. Це я, наприклад, знаю від співробітників дитячих садків, у яких колеги виїхали на ті території, у когось знайомі там опинилися, хтось виїхав до рідних та близьких. Але загальна кількість тих, хто туди «евакуювався», невелика – 700-800 осіб», – зазначив мер міста.

За словами Коваленка, під час так званої «евакуації» окупанти влаштовували багатогодинні грубі перевірки.  

«Були жорсткі перевірки, які тривали годинами. Де був, що на спині, руках, ногах, чому виїздиш? Залежало ще від того, на яку зміну потрапиш. Могли перемацати всі речі, перевіряли дані в якійсь комп’ютерній програмі. Особливо прискіпливо ставилися на кордоні Росії та Грузії», – сказав мер.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територій Херсонщини під видом евакуації Росія проводить депортацію, чим грубо порушує Женевську конвенцію.

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Теги: окупанти евакуація депортація

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