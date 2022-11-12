За Нову Каховку росіяни триматимуться, як воша за кожух – міський голова

У Новій Каховці є низка об'єктів важливих для окупантів з точки зору шантажу України

Мер міста, що перебуває в окупації, пояснив його стратегічне значення

У Новій Каховці є низка важливих господарчих споруд, які окупанти утримуватимуть всіма силами задля шантажу України. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко.

«На території Нової Каховки є три господарчі споруди, що є важливими для всієї України: це Каховська ГЕС, Північнокримський канал і потужна підстанція, в яку в мирний час було вкладено не один мільярд гривень. І важливо, аби їх не зруйнували ці, кого і людьми-то не назвеш. Але ми не збираємося підганяти Збройні сили, вони самі знають, що їм робити», – сказав він.

Володимир Коваленко нагадав, що Каховська ГЕС пов’язана ще й з атомною енергетикою з метою охолодження, що дає окупантам додаткові аргументи для шантажу.

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«З точки зору шантажу України, ці дві гідроспоруди, якими ми завжди пишаємось, зробили з Нової Каховки центр, який фактично прив’язав до них ворога. Треба пам'ятати, що Каховська ГЕС пов’язана ще й з атомною енергетикою з метою охолодження. За цю воду росіяни дуже триматимуться, як воша за кожух», – сказав міський голова Нової Каховки.

Нагадаємо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що представники законного керівництва Херсонщини планують скоро повернутися до звільненого Херсона.

Також стало відомо, що Володимир Коваленко з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.