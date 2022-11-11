Мер Нової Каховки: Фіксуємо все. Не забудемо кожного, хто нагидив своїй країні

Володимир Коваленко: Як тільки Херсон звільниться, ми та керівництво області туди переїдемо

Переможний марш української армії та фактичне звільнення єдиного обласного центру, що встиг побувати в окупації – Херсона, дав надію і мешканцям лівобережжя Херсонщини. Саме там зараз в терміновому порядку окопується ворог, якому вдалося залишити правий берег.

Населення одного з найбільших міст лівобережжя – Нової Каховки – за час окупації скоротилося в рази. При цьому нинішній мер міста Володимир Коваленко якось співіснував з окупантами, за його власними підрахунками, чотири місяці та 21 день. Але коли таке співіснування стало вже вочевидь неможливим, він опинився у Черкаській області, а згодом, як і багато хто з нинішнього законного керівництва Херсонщини, у Кривому Розі. При цьому Коваленко збирає по крупинках інформацію про те, що відбувається в Новій Каховці і плекає надію скоро повернутися до Херсона, а згодом і до рідного міста, яким керує дистанційно.

В інтерв’ю «Главком» мер окупованої Нової Каховки розповідає, що окупанти масово вивозять з неї, як уживаються з місцевими мешканцями і чому тримаються за місто, «як воша за кожух».

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Хто ваші інформатори в Новій Каховці, якщо не секрет? Як ви з ними зв’язуєтесь? Звісно, без оприлюднення «явок-паролів».

Є небайдужі люди, які люблять Україну, чекають на неї і яких дуже турбує те, що відбувається. До складу нашої громади, крім міста, входить ще 10 населених пунктів. Є ще два селища і вісім сіл. Дев’ять населених пунктів розташовані на лівому березі, включаючи Нову Каховку, а інші –на правому. Зв’язку в місті часто нема: є три-чотири точки, де можна спіймати сигнал.

Це сигнал яких операторів?

Думаю, російських, але ми спілкуємось через WhatsApp, який прив’язаний до українських номерів. Не по відкритому зв’язку, звісно.

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«Росіяни хочуть тут пересидіти холодний період»

Не є секретом, що окупанти перед відступом з Херсону вивозили звідти все підряд – і автобуси, і пожежні машини, і «швидкі», не кажучи вже про всілякий дріб’язок. Що вони «експропріюють» у Новій Каховці? І чи це означає, що і тут вони готують шляхи для відходу?

Якщо так ззовні подивитися, то окупанти готуються до оборонних боїв: риють траншеї, проводять відселення з тих вулиць, що йдуть по лівому берегу. Все перекопано. Щодо евакуації, то окупаційні війська ходили з гучномовцями з оголошеннями, писали листівки, надавали автобуси, аби охочі – виїздили. Певна частина людей цим скористалася – з категорії тих, що були дуже активними в проведенні «референдуму», які перші за російськими паспортами бігали. На сьогодні ворожі війська дуже потужно заселяються у житло новокаховчан – і приватний сектор, і багатоповерхівки.

Тобто йти з міста вони не збираються.

Я думаю, що вони хочуть тут пересидіти холодний період. І щоб не копати якісь бліндажі, розраховують перезимувати в житлі. І в Каховці та сама картина, і в Горностаївці, і в Любимівці – по всьому узбережжю. При цьому окупанти вивозять картини з галереї імені нашого знаменитого художника Альбіна Гавдзинського, який подарував Новій Каховці майже триста екземплярів своїх робіт. Всього там у нас більше тисячі експонатів, але картини їх зацікавили найбільше.

А чим ви пояснюєте таку зацікавленість «незваних гостей» саме предметами мистецтва – картинами, пам’ятниками. Невже вони такі естети?

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Мені здається, це суто меркантильний інтерес. Колекціонери розповідали, що ці картини мають серйозну фінансову цінність. Ніякої особливої любові до мистецтва там нема. Вкрасти-продати – тільки такий варіант. Також з матеріального у нас зараз розкрадається Дім марочних коньяків «Таврія», в якому є й частина муніципальної власності. На «Таврії» їх цікавлять три конкретні речі. Перша – склади вже упакованої продукції. До речі, дивно, що ані в березні, ані в квітні, ані в травні окупанти на цей завод навіть не заходили.

Хоча, здавалося б, в не дуже заможній Новій Каховці – це дуже ласий шматок.

Ми самі дивувалися. Один раз тільки зайшли десь на початку червня і сказали, що, не дай Бог, зникне хоч одна пляшка – будете жорстко покарані. А на сьогодні туди вже купа вантажного транспорту заїхала. Друге – окрім готової продукції, вивозять також унікальні спирти по 20-30 років витримки, які йшли на такі елітні коньяки як «Імперіал», «Херсон». Заодно вивозять і дорогі бочки, які замовлялися у Франції. І третє – є інформація, що вивозяться лінії автоматичного розливу, зокрема, й нові.

Людей теж вивозять. За сто метрів від цього заводу був психоневрологічний інтернат, з яких 17 лежачих пацієнтів залишили, а 97 людей з розумовими вадами — вивезли. Причому жоден зі співробітників не погодився нікуди їхати. Так само з сусідньої Каховки з будинку літніх забрали людей. Я вже не кажу про пограбування приватного житла, яке є повсякденним явищем. Просто заходять та забирають телевізори-плазми, пральні машини. Людину можуть просто забрати, а її квартиру почистити. Ми очікуємо, що Нова Каховка буде колись звільнена, але поки мова йде тільки про звільнення правобережжя.

Ви навіть дуже напитися обіцяли, коли вона буде звільнена.

Так сталося, що я в житті ніколи не пив. Попри свій вік, я займаюся спортом, чисто для себе. Але я розв’яжу цей вузлик, як тільки ми повернемося в Україну. Від виконкому до центральної алеї з пам’ятником Шевченку столи накриємо.

«Кількість тих, хто «евакуювався» до Росії, невелика»

Зараз через звільнення Херсона у багатьох українців така ейфорія, як і смуток, що переходить в істерику, у Z-торсиди. Чим відрізняється ситуація в Херсоні, де вже нема російських прапорів і по вулицях ходять люди з жовто-блакитними прапорами, та досі окупованій Новій Каховці?

Новокаховчани заздрять херсонцям і тим, хто лишився на правому березі. Але тепер розмірковують, що ж буде з їхнім містом, яке міцно укріплене окупантами, наскільки воно буде зруйновано, чи наші війська зайдуть з боку Мелітополя, чи з іншого напрямку. Всі бажають, щоб це сталося так швидко, як і з правобережжям. Була до мене навіть пропозиція, щоб ми започаткували петицію до нашого президента, аби наші війська не на хвилинку не зупинялися, а відразу брали й лівий берег. Але ж спочатку з Херсоном треба розібратися, де не все так просто.

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На території Нової Каховки є три господарчі споруди, що є важливими для всієї України: це Каховська ГЕС, Північно-Кримський канал і потужна підстанція, в яку в мирний час було вкладено не один мільярд гривень. І важливо, аби їх не зруйнували ці, кого і людьми-то не назвеш. Але ми не збираємося підганяти Збройні сили, вони самі знають, що їм робити.

З точки зору шантажу України, ці дві гідроспоруди, якими ми завжди пишаємось, зробили з Нової Каховки центр, який фактично прив’язав до них ворога. Треба пам’ятатати, що Каховська ГЕС пов’язана ще й з атомною енергетикою з метою охолодження. За цю воду росіяни дуже триматимуться, як воша за кожух.

Каховська ГЕС робить Нову Каховку стратегічним містом у війні фото з відкритих джерел

Скільки людей з тих чи інших причин залишили Нову Каховку?

З 65 тис., що проживали в місті, залишилось 12-15 тис.

Куди, в основному, люди поїхали?

Є кілька напрямків. Хтось поїхав на підконтрольну Україні територію – через Миколаїв, Василівку. Хтось виїжджав організовано автобусами – через Крим потім в балтійські країни, Польщу, Німеччину, Чехію, Хорватію. Немало наших є у Грузії, Туреччині, багато поверталися в Україну. Є частина, які виїжджають на Арабатську стрілку, або населені пункти, віддалені від Дніпра. Але переважна більшість перебуває на підконтрольній Україні території.

А куди окупанти надалі переправляють тих, кого вони агітували виїжджати на лівий берег? Ви ж і так на лівому березі.

Ті, що свідомо виїхали, наразі є в Краснодарському краї, Ставропольському краї, частково в Криму. Це я, наприклад, знаю від співробітників дитячих садків, у яких колеги виїхали на ті території, у когось знайомі там опинилися, хтось виїхав до рідних та близьких. Але загальна кількість тих, хто туди «евакуювався», невелика – 700-800 осіб.

А окупанти лояльно ставились і ставляться до тих, хто намагався перебратися на неокуповані території чи в ту ж Європу через Крим? Менше народу – більше кисню?

Були жорсткі перевірки, які тривали годинами. Де був, що на спині, руках, ногах, чому виїздиш? Залежало ще від того, на яку зміну потрапиш. Могли перемацати всі речі, перевіряли дані в якійсь комп’ютерній програмі. Особливо прискіпливо ставилися на кордоні Росії та Грузії.

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«Старша медсестра видала розпорядження, щоб жодного українського слова в лікарні вона не чула»

Але ж росіяни бачать, що ті мешканці області, хто не піддався їхнім закликам, м’яко кажучи, не раді їхньому приходу. А тут ще втеча з Херсона, яка точно не додала їм гарного настрою. Як вони вчиняють з тими, хто навідріз відмовився евакуюватися до Краснодарського краю?

Є багато прильотів на склади окупантів, де зберігається техніка, і зараз загострилася ситуація з пошуком тих, хто ж з мешканців інформує українські сили. А є небайдужі люди, які, попри все, таку інформацію надають.

Але ж, мабуть, залишились й ті, хто росіянам зливає інформацію щодо «неблагонадійних».

По-різному може відбуватися. От у нас в системі культури, сільських бібліотек, музичних шкіл працювало 240 осіб, з них до 50 перейшли на той бік. Наскільки вони співпрацюють, мені важко сказати, але облік ми ведемо. Навіть сьогодні, виплачуючи плату за простої, ми попросили кожного написати заяву, що він не співпрацює з окупаційною владою. А ті, хто перейшов на той бік, таких заяв не написали. Я всіх прошу – фіксуйте все, аби ми випадково нікого не забули, хто нагидив власній країні.

Є випадки, коли люди отримують зарплати та пенсії з двох боків?

З першого дня окупації Нова Каховка не отримувала жодної копійки на пенсії з підконтрольної території. Згодом нам вдалося зосередити до 4 млн грн і ми три місяці якось платили. Але наступив момент в червні-липні, коли у нас вже не було можливості допомагати, і деяка частина людей, аби вижити, пішла за російськими грошима.

Як ви серед тих же лікарів вираховуєте колаборантів та неколаборантів? Вони ж всі давали клятву Гіппократа.

Була заява заступника міністра охорони здоров’я, що лікарі мають продовжувати лікувати і жодних претензій до них немає. До кого ж вони є? Наприклад, є старша медсестра, яка видала розпорядження, щоб жодного українського слова в лікарні вона не чула. Були такі, що проявляли явну симпатію до росіян на нарадах. Їх буквально п’ять-шість, але ми знаємо їх поіменно. Звичайно, поламати людську долю дуже просто. Я сам там чотири місяці перебував в окупації, де кожну хвилину не знаєш, що з тобою буде. Тому просто так кидати звинувачення тим, хто там залишився, і кричати, що вони – «сепаратюги», ніхто не має права. Треба ретельно вивчати фактаж.

Щодо працівників комунальних підприємств також є різні моменти. Я знаю як мінімум трьох керівників, які добровільно написали заяви і перейшли в заново створене окупантами комунальне підприємство. А є просто жіночка, яка як мела вулиці, так і мете, не пишучи жодних заяв, є 35 соціальних працівників, які обслуговують лежачих. Знову ж – треба в кожній конкретній ситуації розбиратися. Вчителям та лікарям наразі платить держава, ми з місцевого бюджету платимо працівникам соціальної сфери, працівникам дошкільних закладів як за простій.

Гривні в Новій Каховці вільно ходять?

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Ходять, причому протягом останнього періоду їх стало більше, ніж було, наприклад, в серпні.

Мешканці Нової Каховки чекають на повернення української влади фото з відкритих джерел

«Двох хірургів кинули на підвал, бо російському полковнику здалося, що з ним не так чемно розмовляли»

Як місцеві мешканці, якщо відкинути відвертих колаборантів, пристосувалися до цієї окупації за стільки місяців?

Мешканці останній місяць-півтора просто відійшли у щось своє. На вулицях іноді можна зустріти якийсь український автомобіль, у якого окупанти перевіряють документи, але це зрідка буває. Якщо треба щось купити на ринку, то виходять двічі на тиждень, більше собі не дозволяють. Здебільшого люди на вулицю не ходять, панує моторошна тиша. Буває, що десятка два карасиків на березі спіймали – пішли на базар, продали, от і якась копійчина є. В основному, на ринках та магазинах – продукти харчування. З окупованих територій неможливо ж було щось вивезти, тому дуже дешево все продавалося – овочі, фрукти. Росіяни скупили в наших магазинах все, бо воно набагато дешевше.

Зрозуміло, що зараз ще зарано давати такі прогнози. Але, за попередніми оцінками, скільки триватиме відновлення міста після деокупації? Бо на інших деокупованих територіях області росіяни залишили після себе «випалену землю».

Як мінімум, на це вплинуть два фактори – чи з правого берега будуть деокуповувати місто, чи з боку Мелітополя. Якщо мова йтиметься тільки про зруйновані вікна та покрівлі, може, відновлення і в півроку-рік впишеться, якщо ж треба буде робити капітальну відбудову, то може знадобитися і два-три роки. У нас же інфраструктура (вода, дороги, газифікація) зараз практично непошкоджена. Але тут йдеться навіть не про пошкодження – люди кажуть, що хочуть додому. Як би там не було, все відновимо.

Росіяни не тиснуть на місцевих таким чином: мовляв, принаймні в Новій Каховці поки було безпечно, на відміну від Херсону?..

Не стільки росіяни, скільки їхні холуї, які в перші дні перейшли на їхній бік. Вони розповідають, як хохли стріляють та руйнують будинки. У перші дні росіяни здивовано питали: «Чого ви нас так не любите?». А їм відповідали: «Це вам не Донецьк, вас тут з квітами зустрічати ніхто не буде». А мій перший заступник їм прямо відповідав, що вони тут і нах... нікому не потрібні.

«Нах… нікому не потрібні». Російських окупантів не надто привітно зустріли на Херсонщині фото з відкритих джерел

Як відбувається спілкування місцевих з росіянами? Чи є воно в принципі?

Ну, у нас двох хірургів кинули на підвал, бо вони лікували російського пораненого полковника, а йому здалося, що з ним не так чемно розмовляли. Спілкуються, в основному, аби життя зберегти. А так, в основному, спілкування – в магазині та на ринку. Звісно, є «чорти», яку душу продали, то ті, може, спілкуються і частіше.

Чи у самих окупантів є вже втома від цієї безглуздої війни? Особливо коли вони бачать, що відбулося з їхніми на протилежному березі Дніпра?

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Мені охоронець виконкому якось розповідав, що побачив хлопчину зі Ставропольського краю, який сидів і плакав, бо по Миколаєву стріляють, де в нього лишилися мати й сестра. Другий розповідав, що в нього у Вінниці є рідні. Не знаю, чи вони втомилися, але точно замість прогулянки наразилися на таке, що, думаю, передадуть не одному поколінню.

«Окрім шантажу, хамства і нахабства, Стремоусов більше нічого в Херсоні не ніс»

В окупованих Новій Каховці та Каховці ситуація сильно різниться?

Нова Каховка з самого початку була в центрі уваги, а Каховку місяців два взагалі не зачіпали. Це зараз там так само окопи, бетонні укріплення, нічого не працює. Бюджети дуже сильно обвалилися. Єдине радує, що до бюджету Нової Каховки повернулася і зараз платить податки 57 бригада, яка у нас дислокувалася. Ми їм також допомагаємо і запитуємо, що їм треба купити для особового складу.

Коли ви розраховуєте повернутися до міста?

Я вам так скажу: на наступний рік формується бюджет, де ми на другий квартал закладаємо 10 млн грн на благоустрій. Тобто аби у нас були кошти на наведення порядку, вивезення сміття, лайна і так далі. Розраховуємо з квітня мати право вже на своїй території наводити порядок.

А як ви, власне, зараз з Кривого Рогу допомагаєте переселенцям з Нової Каховки?

Окремо є державна допомога внутрішньо переміщеним особам, а я зателефонував до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де мене звели з багатьма благодійними фондами. У Василівці ми поставили свого фахівця на виїзді, який зустрічав переселенців, реєстрував, давав відповідні телефони. У нас в картотеці біля шести тисяч осіб, які роз’їхалися по Україні, ми їм формуємо посилки та через «Нову пошту» відправляємо – ковдри, матраци, подушки. Ведемо дуже жорсткий аудит, нехай хтось хоч на одному шматку цукерки попадеться – голову відірву. Я ж знаю чудово, як це – коли роботи нема, зарплати нема, їсти нема чого, виїхав в шортах та футболці, за квартиру платити треба.

Відомо, що про мертвих або добре, або ніяк. Але як ви прокоментуєте загадкову загибель в ДТП дуже активного гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова, яка якраз співпала з успіхами ЗСУ в Херсоні?

Загиблого у ДТП херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова Путін нагородив званням Героя Росії. Посмертно фото з відкритих джерел

Я його особливо не знав. Коли він одного разу приїздив до Нової Каховки, я помітив в ньому вади психічного характеру, бо нормальна людина не може так себе поводити. Якщо вони робили ставку на таку людину… Окрім шантажу, хамства і нахабства, він більше нічого в Херсоні не ніс. Якщо Бог його прибрав, то врегулював питання, якщо патріоти – то, мабуть, набридло всім вже слухати ту маячню, але ж ніхто не виключає, що його господарі прийняли таке рішення. Усіх цих колаборантів згодом будуть шукати в канавах, посадках, автокатастрофах – це ресурс, який відпрацювали і викинули. У Донецьку ж свого часу те саме було.

Уявімо собі, що Херсон – вже повністю звільнений. Чи мешканці лівого берегу, Нової Каховки будуть намагатися дістатися облцентру і там якось облаштувати своє життя?

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Я вам скажу, що як тільки Херсон звільниться і буде зачищений, ми та керівництво області туди переїдемо. У багатьох новокаховчан в Херсоні є родичі, тому дорога туди буде протоптуватися. Ще, правда, невідомо, як місто буде опалюватися, в якому стані котельня, ТЕЦ, але я розраховую, що персонально туди переберуся. Зрозуміло, що декілька кілометрів від Дніпра росіяни на певний період можуть перетворити в «сіру зону» і нам не буде спокою. Я розумію тих людей, які захочуть дочекатися весни, коли стане тепліше. Але мені куди діватися? Був період, коли я перебував в окупації, а тепер буду поруч з нею.

Теги: Нова Каховка, Херсон, Володимир Коваленко, ЗСУ, окупація, Стремоусов