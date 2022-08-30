Окупанти перегруповують підрозділи на Донецькому напрямку, – Генштаб

Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах інфраструктури

Триває 188-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський напрямок

Ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області.

Слобожанський напрямок

Противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

Харківський напрямок

Ворог обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Слов’янський напрямок

Підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

Донецький напрямок

Противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.

Краматорський напрямок

Вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

Бахмутський напрямок

Вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом завдано біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

Авдіївський напрямок

Ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

Новопавлівський напрямок

Противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.

Запорізький напрямок

Ворог завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

Південнобузький напрямок

Противник здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.

Завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва. Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.