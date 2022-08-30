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Окупани обстрілюють коридори, якими МАГАТЕ має дістатись до ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупани обстрілюють коридори, якими МАГАТЕ має дістатись до ЗАЕС
Україна вимигає негайного виведення рашистів із Запорізької АЕС
фото ілюстративне

Росія прагне, щоб МАГАТЕ увійшла на Запорізьку АЕС тільки через підконтрольні їй території

Російські загарбники хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва. Про це повідомив радник голов Офісу президента Михайло Подоляк.

«Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію Україні. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, вночі із 29 на 30 серпня до Києва прибула група інспекторів Управління ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ). Найближчим часом вони мають відвідати Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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