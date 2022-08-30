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ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
Точними ударами повністю виведені з експлуатації практично всі великі мости на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Воїни ЗСУ розпочали наступ по всіх напрямках на півдні України

Українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Хірургічними» ударами повністю виведені з експлуатації практично всі великі мости – Антоновський (залізничний та автомобільний) та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи», – зазначає голова ОВА.

В результаті цих дій рашисти виявились «відрізаними» від поставок озброєння та особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонської області.

Янушевич також підтвердив, що ЗСУ розпочала наступ по всіх напрямках на півдні України, проте додав, що влада може давати тільки офіційну інформацію від ЗСУ.

«Тому ми маємо зберігати спокій і не заважати нашим військовим. Інформації багато, але зараз важливо зберігати інформаційну тишу, щоби не нашкодити нашій армії», – додав він.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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