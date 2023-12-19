Як затримка західної допомоги вплине на плани ЗСУ: оцінка ISW

Україна готує резерви для подальших широкомасштабних дій

Поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Командувач Таврійської групи військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв’ю Reuters 18 грудня, що українські сили мають нестачу 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. За його словами, нестача спонукає українські сили до перерозподілу артилерійських боєприпасів і перепланування військових завдань.

Заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк 18 грудня також визнав, що дефіцит боєприпасів української артилерії триватиме.

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Тарнавський заявив, що російські сили також мають проблеми з артилерійськими боєприпасами, хоча українські та західні офіційні особи, як повідомляється, оцінили, що російські сили наразі ведуть артилерійський вогонь у п’ять-сім разів більший, ніж українські.

Як російські, так і українські війська, ймовірно, витратили значні частини своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів, що змусило обох шукати інші запаси цих артилерійських боєприпасів за кордоном, зазначає ISW.

«Незрозуміло, які затримки або перешкоди можуть виникнути в спробах України та Заходу отримати 122-мм і 152-мм снаряди і як такі затримки можуть сприяти поточному дефіциту в Україні. Українські сили все частіше використовують надані Заходом 155-мм артилерійські системи вздовж фронту, і можливі затримки західної допомоги у сфері безпеки можуть вплинути на наявні поставки 155-мм снарядів, хоча нещодавно пакети допомоги США включали 155-мм снаряди. Гаврилюк заявив, що зараз Україна зосереджується на внутрішньому виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерії, і планує виробляти 155-мм боєприпаси в Україні разом із західними компаніями в 2024 році», – йдеться у звіті ISW.

«Нестача артилерії та затримки допомоги Заходу у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, змусять українські сили економити ресурси, що може змусити українські сили приймати жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту», – вважають аналітики.

Тарнавський заявив, що Україна готує резерви для подальших широкомасштабних дій. «Нестача артилерії та затримки західної допомоги, швидше за все, зменшать здатність України планувати та готуватися до цих дій. Затримки в конкретному оперативному плануванні України та забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для підготовки до контрнаступу, ймовірно, у свою чергу призведуть до затримки проведення контрнаступальних операцій у 2024 році», – підсумували аналітики ISW.