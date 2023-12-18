У Білорусі знову активізувалися російські десантники – ISW

Кремль розгорнув у Білорусі десантно-штурмові батальйони та спецназ

РФ розгорнула поблизу кордону з Україною в Білорусі 70 бронетранспортерів та 24 артилерійські системи

Росія суттєво посилила військову присутність у Білорусі. Зокрема, білоруські військові за підтримки Москви розгорнули декілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Таку інформацію підтвердив й український військовий оглядач Костянтин Машовець у неділю, 17 грудня. За його словами, білоруські військові розгорнули масштабне військове угруповання на теренах двох областей. До неї увійшли:

десантно-штурмовий батальйон 38 десантно-штурмової бригади біля Ужово та на південь від Пінська Брестської області;

два загони п’ятої бригади спецназу поблизу Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області;

парашутно-десантний батальйон 103 окремої повітряно-десантної бригади поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівка Гомельської області;

тактична група 51 артилерійської бригади на південь від Гомеля;

реактивна артилерійська батарея 336 реактивної артилерійської бригади поблизу Зябрівки Гомельської області.

Угруповання включає 1 840 військовослужбовців, до 68-70 одиниць бронетранспортерів, 24 артилерійські системи та три системи протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялося, що у Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу.

До слова, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди.

Попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.