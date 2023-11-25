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Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
Поблизу Авдіївки наші воїни відбили 30 атак
фото з відкритих джерел

Ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти

Окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти.

«Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи вибрали життя, і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон», – сказав він.

Зокрема, поблизу Авдіївки наші воїни відбили 30 атак.

«Бронетехніку противник застосовує рідко, бо дуже багато втратив її під час «третьої хвилі», яка почалася кілька днів тому», – резюмував Штупун.

Як повідомлялося, російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.

Як відомо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишаються у своїх квартирах та приватних будинках. 

До слова, якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. 

Теги: окупанти полон завод місто ворог

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