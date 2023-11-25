Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
Ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти
Окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти.
«Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи вибрали життя, і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон», – сказав він.
Зокрема, поблизу Авдіївки наші воїни відбили 30 атак.
«Бронетехніку противник застосовує рідко, бо дуже багато втратив її під час «третьої хвилі», яка почалася кілька днів тому», – резюмував Штупун.
Як повідомлялося, російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.
Як відомо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишаються у своїх квартирах та приватних будинках.
До слова, якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.
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