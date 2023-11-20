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ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжували наступати в Запорізькій області та досягли успіхів

Українська армія продовжувала наступальні операції на заході Запорізької області та контратакувала поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки, на схід від Петропавлівки, та на Лиманському напрямку поблизу Торського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 164-ї окремої мотострілецької бригади безуспішно атакували поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Машовець додав, що російські війська перекидають частини російського 7-го мотострілецького полку і 11-го танкового полку на позиції поблизу Першотравневого в рамках підготовки до поновлення наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодних підтверджених просувань Російські сили безуспішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що українські сили атакували та просувалися на південь від Шумів (23 км на південь від Бахмута).

Українська армія контратакувала поблизу Авдіївки 19 листопада. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів. 

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун 19 листопада заявив, що кількість російських дезертирів і особового складу, які відмовляються вести наступальні дії, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути сили РФ до бою.

Російське Міноборони стверджувало, що українські війська 19 листопада атакували на захід від Донецька поблизу Мар’їнки. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Українські сили продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та досягли успіхів 19 листопада. 

Російські джерела стверджували, що українські сили також атакували поблизу Роботиного, Вербового та Копані. Російські блогери стверджували, що погана погода та видимість заважають наступальним операціям на заході Запорізької області. Російські війська вели безуспішні штурми поблизу Роботиного, Новопрокопівки та на захід від Вербового.

19 листопада українські війська продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області. Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська утримують позиції на східному березі. Російські блогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки, тоді як російські війська нібито контратакували у Кринках.

Теги: армія війна Генштаб наступ

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