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Неймовірна історія порятунку: волонтери під обстрілами евакуювали з Авдіївки двох коней

Надія Карбунар
glavcom.ua
Неймовірна історія порятунку: волонтери під обстрілами евакуювали з Авдіївки двох коней
У пошуках їжі коні проскакали п’ять кілометрів з села до міста
фото: скріншот із відео

Скакуни з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 2023 року

Загін «білих янголів» спільно з волонтерами під обстрілами в Авдіївці евакуювали двох коней. Про це повідомляє МВС України.

Скакуни з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин. Більшість коней, які вижили, були евакуйовані разом з власником, а ці два якимось чином залишились. Вони здичавіли та не давались у руки людям.

За «мустангами» вирушили поліцейські та волонтери некомерційної організації «Порятунок тварин Харків», серед яких був професійний конюх з власним конем.

План був такий: коні побачать товариша та підуть за ним.

Після приїзду в Ласточкине коней не знайшли. Обшукали все – нікого. Тоді «білі янголи» вирушили у справах до Авдіївки і там побачили їх – витончені постаті на тлі руїн. У пошуках їжі коні проскакали п’ять кілометрів з села до міста, а оскільки зв’язку не було, правоохоронці мерщій повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали втікачів.

План спрацював. Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну картину: вершник на коні веде ще двох під звуки вибухів. Таким чином кортеж дістався до сусіднього села, а вже найближчим часом їх будуть евакуйовувати за межі області.

Нагадаємо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишаються у своїх квартирах та приватних будинках.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, хто відмовляється від евакуації із зони бойових дій.

До слова, Державна екологічна інспекція нарахувала понад 2,1 трлн грн шкоди та збитків, спричинених довкіллю України внаслідок воєнних дій з боку Росії.

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Теги: Харків історія росіяни

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