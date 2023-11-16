Окупація Авдіївського коксохімічного заводу. Британська розвідка пояснила наслідки

За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії

Якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів. За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії з огляду на її близькість до Донецька.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

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Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими. «Проте промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.