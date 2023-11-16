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Окупація Авдіївського коксохімічного заводу. Британська розвідка пояснила наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупація Авдіївського коксохімічного заводу. Британська розвідка пояснила наслідки
Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки
фото з відкритих джерел

За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії 

Якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів. За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії з огляду на її близькість до Донецька.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими. «Проте промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: розвідка Авдіївка британська розвідка контрнаступ

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