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Втрати росіян під Авдіївкою: убитих вивозять «Камазами» (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Втрати росіян під Авдіївкою: убитих вивозять «Камазами» (перехоплення)
Пораненим окупантам бракує місця у лікарнях
фото з відкритих джерел

За словами окупанта, поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів зі своїми родичами. Цього разу росіянин розповів про великі втрати у підрозділах, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять «Камазами», а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

«Народу багато, пацанів б***ь взагалі везуть машинами щодня. Я ж у цивільній лікарні лежу, бо там (у військовому госпіталі, –ред.) все забито у три поверхи. Всі лежать, без рук, без ніг, хто без чого. «300-х» щодня «Камази» везуть, «200-х» теж немало. Тому нас і по цивільних лікарнях і розкидали. В Ростові взагалі пацани на підлозі сплять у коридорі. Сюди везуть переважно авдіївських з різних сторін. П**ець коротше», – розповів окупант.

Раніше один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі». 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.

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Теги: втрати перехоплення окупанти озброєння знущання

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