Російські окупанти готують третю хвилю наступу на Авдіївку

ЗСУ очікують масового застосування техніки ворогом

Російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ми очікуємо третьої хвилі наступу – спроби ворога оточити Авдіївку. Чекаємо, готуємося», – сказав він.

«Ймовірно, буде масове застосування техніки, тому що зараз ворог дещо знизив кількість авіаударів і знову погнав уперед піхоту. Тобто два дні фіксувалася невелика кількість техніки і йшли бойові підрозділи», – пояснив Штупун.

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За його словами, загалом на Таврійському напрямку було 51 бойове зіткнення.

Штупун зазначив, що в районі Мар'їнки активність ворога не спадає, невеликі групи йдуть уперед, але «топляться об нашу оборону». «Безуспішні бойові дії (противника – ред.) в районі Мар'їнки та Новомихайлівки зафіксовано 21 раз за добу», – сказав він.

Штупун зазначив, що південніше Водяного Донецької області противник успіху не мав. Крім того, за його даними, на Донеччині фіксується збільшення кількості російських дезертирів, застосовуються загороджувальні загони.

«Поблизу Работиного (південніше) та західніше Вербового наші воїни успішно відбили три атаки», – розповів речник.

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Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

За словами Штупуна, за минулу добу втрати ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» становили 456 осіб, знищено 19 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Минулої доби безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміки, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.