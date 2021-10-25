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    Події в Україні

    Окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів

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    Втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів
    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
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    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
    Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

    «У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

    Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

    Станом на 7 годину ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

    Теги: окупанти обстріл озброєння
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    Окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів