Окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

«У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.