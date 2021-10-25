Окупанти під Кам’янкою били із заборонених мінометів
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
«У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.
Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.