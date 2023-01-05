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Окупанти підтвердили розгром комендатури у Василівці: названо втрати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти підтвердили розгром комендатури у Василівці: названо втрати
Чергова «бавовна» у Василівці
скрін з відео

Офіційної інформації про втрати від українського Генштабу поки немає

Внаслідок вчорашнього удару по комендатурі у Василівці шестеро загиблих та 37 поранених. Принаймні так повідомив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

«Число загиблих внаслідок обстрілу ствольною артилерією міста Василівка Запорізької області зросло до шести осіб. Постраждалих тридцять сім. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційної інформації про втрати від українського Генштабу поки немає.

Нагадаємо, вчора українські захисники у Василівці на Запоріжжі обстріляли військову комендатуру окупантів. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, кількість «двухсотих» та «трьохсотих» сягає кількох десятків.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна

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