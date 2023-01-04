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«Бавовна у Макіївці»: ЗСУ висміяли версію міноборони РФ про «скупчення мобільних»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Бавовна у Макіївці»: ЗСУ висміяли версію міноборони РФ про «скупчення мобільних»
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
фото з відкритих джерел

«Російські військові придумали погану відмазку»

Версія росіян про те, що знищення їх військових у Макіївці стало нібито через «використання ними мобільних телефонів» є смішною. Насправді окупанти просто не змогли приховано розмістити мобілізованих. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Звичайно, використовувати телефони – це локація і це помилка. Але ця версія має дещо смішний вигляд. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки, то це дуже слаба відмазка», – зазначив Череватий.

Він зазначив, що це була помилка росіян і висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком хто винен.

«Зрозуміло, що не це (використання телефонів – Главком) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її», – пояснив Череватий.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів – число вбитих у Макіївці російських військовослужбовців сягнуло 89. 

Крім того, керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці. Військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть». У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області.

Напередодні у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста, у якому перебували сотні окупантів. 

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Теги: війна ЗСУ Макіївка росія деокупація

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