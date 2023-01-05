Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52
Повітряні сили знищили на східному напрямку три повітряні цілі
Протягом сьогоднішнього дня українські захисники знищили російські штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в дописі.
Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.
Також українські захисники на Запоріжжі обстріляли військову комендатуру окупантів.
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