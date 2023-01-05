ЗСУ відкинули окупантів за межі Бахмута

Захисники відкинули загарбників на їхні попередні позиції – за межі міста

Збройні сили України відкинули російських загарбників за межі міста Бахмут Донецької області на їхні попередні позиції. Російські війська штурмують місто вже півроку. Понад 60% міста зруйновано в ході боїв. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, внаслідок обстрілів міста загинули два мирних жителя.

«Наші захисники мужньо захищають Бахмут і не дають ворогові просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке на понад 60% зруйноване. І тривають постійні обстріли. Так, в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільні особи – дві жінки – загинули», – сказав Кириленко.

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Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.